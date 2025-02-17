СМИ: США отвергли правки Киева в соглашении о добыче ископаемых

США отклонили все ключевые правки Украины в проекте соглашения о добыче полезных ископаемых, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, представители США заявили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене состоится только в случае подписания Киевом предложенного Вашингтоном соглашения.