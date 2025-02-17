СМИ: США отвергли правки Киева в соглашении о добыче ископаемых
США отклонили все ключевые правки Украины в проекте соглашения о добыче полезных ископаемых, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, представители США заявили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене состоится только в случае подписания Киевом предложенного Вашингтоном соглашения.
Ранее агентство РБК-Украина сообщало, что США поставили условие для проведения встречи Зеленского с Вэнсом — подписание документа о добыче ископаемых.
По информации «Европейской правды», Украина представила доработанный вариант соглашения, однако американская сторона отклонила все ключевые изменения и настаивала на подписании исходного текста, передает «Радиоточка НСН».
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