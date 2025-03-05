СМИ: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках

США прекратили передачу Украине разведывательных данных, включая системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл.

По его данным, линия связи была отключена в 14:00 по Киеву (15:00 мск), что привело к прекращению предоставления данных о нацеливании для системы HIMARS и информации для дальних ударов.

СМИ: США приостановили передачу разведданных Украине

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщал, что США полностью прекратили делиться разведданными с Киевом. В среду эту информацию подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Помимо этого, в ответ на решение США приостановить военную помощь Украине, Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом американской разведкой, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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