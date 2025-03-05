СМИ: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщал, что США полностью прекратили делиться разведданными с Киевом. В среду эту информацию подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Помимо этого, в ответ на решение США приостановить военную помощь Украине, Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом американской разведкой, передает «Радиоточка НСН».

