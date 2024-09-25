СМИ: США отказались от поставок фосфорных боеприпасов Украине

Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине, однако администрация президента Джо Байдена отклонила эту инициативу, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, высокопоставленные чиновники Пентагона предлагали включить боеприпасы, содержащие белый фосфор, в несколько последних пакетов военной помощи. При этом, если подобная инициатива будет все же одобрена, о ней не планируется делать публичные заявления.

В спецназе «Ахмат» заявили, что ВСУ ударили фосфором по своим же позициям

Температура горения белого фосфора достигает 1200-1300 градусов Цельсия. Это вещество способно мгновенно прожигать ткани и наносить серьезные ожоги. При горении выделяется крайне токсичный дым.

Огнетушители неэффективны против белого фосфора: он либо сгорает сам по себе, либо гаснет при отсутствии кислорода, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры