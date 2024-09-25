СМИ: США отказались от поставок фосфорных боеприпасов Украине

Министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине, однако администрация президента Джо Байдена отклонила эту инициативу, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, высокопоставленные чиновники Пентагона предлагали включить боеприпасы, содержащие белый фосфор, в несколько последних пакетов военной помощи. При этом, если подобная инициатива будет все же одобрена, о ней не планируется делать публичные заявления.