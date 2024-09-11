Блинкен заявил, что доложит Байдену об обсуждении дальнобойных ракет с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планирует передать президенту Джо Байдену результаты обсуждений о возможном разрешении для Киева использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.

По его словам, во время встречи с представителями Великобритании и Украины в Киеве обсуждались удары дальнобойным оружием и другие вопросы, и теперь он намерен продолжить этот диалог в Вашингтоне, доложив Байдену о выводах.