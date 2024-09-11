Блинкен заявил, что доложит Байдену об обсуждении дальнобойных ракет с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планирует передать президенту Джо Байдену результаты обсуждений о возможном разрешении для Киева использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ.
По его словам, во время встречи с представителями Великобритании и Украины в Киеве обсуждались удары дальнобойным оружием и другие вопросы, и теперь он намерен продолжить этот диалог в Вашингтоне, доложив Байдену о выводах.
Британская газета Financial Times ранее сообщила о разногласиях в администрации Байдена по поводу предоставления Киеву разрешения на удары по российской территории.
В начале лета глава украинской разведки Кирилл Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов) признал удары по России с использованием западного оружия. Сергей Лавров заявил, что американское оружие уже применяется за пределами зоны боевых действий, а Владимир Путин отметил, что такие удары Украины по России «близки к агрессии», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru