СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО

По данным источников, США готовы рассмотреть вариант автоматического включения Украины в НАТО, при этом Россия неоднократно заявляла о недопустимости любых пунктов, которые обещают Киеву членство в альянсе.

Членство Украины в НАТО не следует исключать из повестки дня. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, любое суверенное государство должно самостоятельно решать, на членство в каком объединении подавать заявку, после чего её либо одобряют, либо нет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Украину не возьмут в НАТО, то ей понадобится армия в 1,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

