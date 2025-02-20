СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО
США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что такой пункт может быть включен в «сделку» на случай, если Россия нарушит соглашение. О нарушении каких пунктов идет речь, не сообщается.
По данным источников, США готовы рассмотреть вариант автоматического включения Украины в НАТО, при этом Россия неоднократно заявляла о недопустимости любых пунктов, которые обещают Киеву членство в альянсе.
Членство Украины в НАТО не следует исключать из повестки дня. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, любое суверенное государство должно самостоятельно решать, на членство в каком объединении подавать заявку, после чего её либо одобряют, либо нет.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Украину не возьмут в НАТО, то ей понадобится армия в 1,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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