СМИ: США могут разрешить Украине бить вглубь России оружием третьих стран

Американский чиновник сообщил газете, что администрация президента Джо Байдена изучает возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые могут достигать российских территорий.

Эти ракеты совместимы с истребителями F-16, полученными Украиной этим летом. Однако, по словам источника, если решение о поставках JASSM будет принято, доставка может занять несколько месяцев, и неясно, разрешит ли Байден использовать их для атак на Россию, передает «Радиоточка НСН».