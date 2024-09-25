СМИ: США могут разрешить Украине бить вглубь России оружием третьих стран
США рассматривают возможность снятия ограничений для своих союзников, чтобы позволить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов по территории России, пишет The New York Times.
Авторы материала отмечают, что Вашингтон, вероятно, будет следовать ранее установленной схеме в отношении поставок вооружений для Украины, позволяя союзникам снимать ограничения или предоставлять новые возможности Киеву, иногда принимая аналогичные решения.
Американский чиновник сообщил газете, что администрация президента Джо Байдена изучает возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые могут достигать российских территорий.
Эти ракеты совместимы с истребителями F-16, полученными Украиной этим летом. Однако, по словам источника, если решение о поставках JASSM будет принято, доставка может занять несколько месяцев, и неясно, разрешит ли Байден использовать их для атак на Россию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что Россия обновила подходы к ядерному сдерживанию
- СМИ: США могут разрешить Украине бить вглубь России оружием третьих стран
- В Венгрии назвали государственным терроризмом диверсии на «Северных потоках»
- Умер бывший корреспондент «Коммерсантъ» и главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов
- Франция продолжит поставлять Украине оружие для обеспечения безопасности
- Взрыв в суде Калифорнии был вызван самодельным взрывным устройством
- Медведь насмерть задрал сотрудника базы отдыха в Кемеровской области
- СМИ: Перед смертью Мадянова врачи планировали обсудить его лечение
- Пожилая женщина пострадала при обрушении балкона в Светогорске
- РФ может рассмотреть применение ядерного оружия при угрозе воздушного нападения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru