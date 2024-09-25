СМИ: США могут разрешить Украине бить вглубь России оружием третьих стран

США рассматривают возможность снятия ограничений для своих союзников, чтобы позволить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов по территории России, пишет The New York Times.

Авторы материала отмечают, что Вашингтон, вероятно, будет следовать ранее установленной схеме в отношении поставок вооружений для Украины, позволяя союзникам снимать ограничения или предоставлять новые возможности Киеву, иногда принимая аналогичные решения.

Байден обсудит с Зеленским возможность изменения политики по ударам вглубь РФ

Американский чиновник сообщил газете, что администрация президента Джо Байдена изучает возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые могут достигать российских территорий.

Эти ракеты совместимы с истребителями F-16, полученными Украиной этим летом. Однако, по словам источника, если решение о поставках JASSM будет принято, доставка может занять несколько месяцев, и неясно, разрешит ли Байден использовать их для атак на Россию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры