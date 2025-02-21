СМИ: США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня
21 февраля 202505:30
Американские власти могут навязать Украине нестабильное прекращение огня, сообщает Economist.
Журнал пишет, что это в будущем ограничит вооружение Киева. Вашингтон может предложить слабые гарантии безопасности, которые ограничат ее право на повторное вооружение.
Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не исключил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru