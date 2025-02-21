СМИ: США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня

Американские власти могут навязать Украине нестабильное прекращение огня, сообщает Economist.

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Журнал пишет, что это в будущем ограничит вооружение Киева. Вашингтон может предложить слабые гарантии безопасности, которые ограничат ее право на повторное вооружение.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не исключил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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