Журнал пишет, что это в будущем ограничит вооружение Киева. Вашингтон может предложить слабые гарантии безопасности, которые ограничат ее право на повторное вооружение.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не исключил, что боевые действия на Украине остановятся в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

