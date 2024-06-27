СМИ: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках ЗРК Patriot ВСУ

Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины в настоящее время ведут обсуждения о возможной передаче ВСУ ЗРК Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, соглашение может включать системы Patriot, которые сначала будут доставлены из Израиля в Соединенные Штаты, а затем переданы украинской армии.

США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

В материале отмечается, что хотя обсуждается передача всех восьми систем, возможно, не все из них будут отправлены в конечном итоге в Украину.

По данным FT, в апреле в Тель-Авиве было объявлено о намерении прекратить использование восьми батарей Patriot, которые находятся в эксплуатации более 30 лет, и заменить их более современными системами, передает «Радиоточка НСН».

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