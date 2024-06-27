СМИ: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках ЗРК Patriot ВСУ

Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины в настоящее время ведут обсуждения о возможной передаче ВСУ ЗРК Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, соглашение может включать системы Patriot, которые сначала будут доставлены из Израиля в Соединенные Штаты, а затем переданы украинской армии.