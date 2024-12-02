СМИ: США готовят новый пакет вооружений для Украины на $725 млн

США планируют передать Украине очередной пакет военной помощи стоимостью $725 млн, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в него войдут противопехотные мины, системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

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Американские официальные лица, знакомые с планами, отказались уточнить, будут ли в новый пакет включены тактические ракеты ATACMS.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставки вооружений Украине не изменят положение на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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