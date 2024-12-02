СМИ: США готовят новый пакет вооружений для Украины на $725 млн
2 декабря 202419:28
США планируют передать Украине очередной пакет военной помощи стоимостью $725 млн, сообщает Associated Press.
По данным агентства, в него войдут противопехотные мины, системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
Американские официальные лица, знакомые с планами, отказались уточнить, будут ли в новый пакет включены тактические ракеты ATACMS.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставки вооружений Украине не изменят положение на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru