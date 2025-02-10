СМИ: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины
Администрация Джо Байдена финансировала не менее шести проектов офиса генерального прокурора Украины, связанных с расследованием событий украинского конфликта, сообщает Reuters.
Однако с приходом к власти Дональда Трампа финансирование по меньшей мере пяти из них было заморожено.
По данным агентства, общая стоимость программ составляла $89 миллионов.
Два проекта поддерживало Агентство США по международному развитию (USAID), три финансировались бюро Госдепа по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам, а один — непосредственно Госдепартаментом США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru