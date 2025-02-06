Власти США объявили о прекращении финансирования ряда СМИ
Власти США прекращают финансирование американских газет The New York Times, Politico, а также информационного агентства Associated Press. Об этом в соцсети X объявил Илон Маск.
Бизнесмен, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), написал, что речь идёт об отмене дорогостоящих подписок на указанные СМИ со стороны различных министерств и ведомств США.
«Госдепартамент США, министерство финансов, NASA и другие подтвердили, что их подписки на The New York Times сегодня были отменены», - говорится в сообщении.
Ранее Маск заявил, что в 2024 году из бюджета США на ненадлежащие платежи ушло более 700 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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