Власти США объявили о прекращении финансирования ряда СМИ

Власти США прекращают финансирование американских газет The New York Times, Politico, а также информационного агентства Associated Press. Об этом в соцсети X объявил Илон Маск.

Маск назвал себя «Технической поддержкой Белого дома»

Бизнесмен, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), написал, что речь идёт об отмене дорогостоящих подписок на указанные СМИ со стороны различных министерств и ведомств США.

«Госдепартамент США, министерство финансов, NASA и другие подтвердили, что их подписки на The New York Times сегодня были отменены», - говорится в сообщении.

Ранее Маск заявил, что в 2024 году из бюджета США на ненадлежащие платежи ушло более 700 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: tacskooo с сайта Pixabay
ТЕГИ:Американские СМИСМИИлон МаскСША

Горячие новости

Все новости

партнеры