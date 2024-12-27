СМИ: США допускают, что ВСУ будут выбиты из Курской области к весне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть вынуждены покинуть Курскую область к весне 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Согласно источникам, Киеву не хватает живой силы для удержания позиций, а также нет уверенности в дальнейшем поступлении военной помощи от западных союзников.

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Издание отмечает, что ВСУ уже утратили около половины территории, которую они контролировали в Курской области, и, вероятно, смогут удерживать оставшуюся часть лишь до весны. После этого они могут либо отступить, либо столкнуться с угрозой окружения.

С начала августа ВСУ проводят массированную атаку на Курскую область. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, а жители приграничных территорий эвакуируются на безопасные участки. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении Украина потеряла более 43,9 тысяч военнослужащих и 255 танков, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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