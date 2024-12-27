СМИ: США допускают, что ВСУ будут выбиты из Курской области к весне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть вынуждены покинуть Курскую область к весне 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Согласно источникам, Киеву не хватает живой силы для удержания позиций, а также нет уверенности в дальнейшем поступлении военной помощи от западных союзников.