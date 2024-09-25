СМИ: США 26 сентября могут объявить о выделении Украине еще $8 млрд
США планируют объявить о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $8 млрд во время предстоящего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 26 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Детали нового пакета помощи пока остаются неизвестными. Ранее о готовности выделить новую помощь сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн. Он отметил, что данная поддержка позволит удовлетворить текущие потребности Киева.
Россия осуждает любую военную помощь Украине.
В Москве неоднократно подчеркивали, что такая поддержка не изменит ход военной операции и будет лишь препятствием для начала мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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