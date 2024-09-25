СМИ: США 26 сентября могут объявить о выделении Украине еще $8 млрд

США планируют объявить о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $8 млрд во время предстоящего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 26 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Детали нового пакета помощи пока остаются неизвестными. Ранее о готовности выделить новую помощь сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн. Он отметил, что данная поддержка позволит удовлетворить текущие потребности Киева.