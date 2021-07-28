СМИ: состояние экс-президента Украины Кравчука ухудшилось

Состояние здоровья экс-президента Украины, главы делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука ухудшилось. Об этом сообщает glavred.info.

87-летний политик уже месяц подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он не может дышать самостоятельно. Родственники Кравчука запретили медикам давать комментарии относительно его состояния.

Кравчук не попал бы на ИВЛ, привившись российской вакциной от COVID-19

Леонид Кравчук перенес операцию на сердце около месяца назад. После этого он заявлял, что чувствует себя хорошо. В марте он привился от коронавируса препаратом CoviShield, индийским аналогом британо-шведского препарата от AstraZeneca.

Вакцинирование могло повлиять на нынешнее состояние экс-президента Украины, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вирусолог Михаил Щелканов.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Котенко
ТЕГИ:Леонид Кравчук
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