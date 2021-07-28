СМИ: состояние экс-президента Украины Кравчука ухудшилось
Состояние здоровья экс-президента Украины, главы делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука ухудшилось. Об этом сообщает glavred.info.
87-летний политик уже месяц подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он не может дышать самостоятельно. Родственники Кравчука запретили медикам давать комментарии относительно его состояния.
Леонид Кравчук перенес операцию на сердце около месяца назад. После этого он заявлял, что чувствует себя хорошо. В марте он привился от коронавируса препаратом CoviShield, индийским аналогом британо-шведского препарата от AstraZeneca.
Вакцинирование могло повлиять на нынешнее состояние экс-президента Украины, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вирусолог Михаил Щелканов.
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