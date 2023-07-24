На Украине заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае

Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае. Слова представителя приводит ТАСС.

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«Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — указала Гуменюк.

По ее словам, были также повреждены агроангар и ряд складов других видов грузов. О каком порте идет речь, не уточняется.

В ночь на понедельник на Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Одесской области, пишет «Свободная пресса». В частности, в СМИ появились сведения о взрывах в Измаиле — крупном порте на Дунае.

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Фото: telegram.org
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