На Украине заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае

«Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — указала Гуменюк.

По ее словам, были также повреждены агроангар и ряд складов других видов грузов. О каком порте идет речь, не уточняется.

В ночь на понедельник на Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Одесской области, пишет «Свободная пресса». В частности, в СМИ появились сведения о взрывах в Измаиле — крупном порте на Дунае.

