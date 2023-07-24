На Украине заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае
Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае. Слова представителя приводит ТАСС.
«Нанесены повреждения определенным портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — указала Гуменюк.
По ее словам, были также повреждены агроангар и ряд складов других видов грузов. О каком порте идет речь, не уточняется.
В ночь на понедельник на Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Одесской области, пишет «Свободная пресса». В частности, в СМИ появились сведения о взрывах в Измаиле — крупном порте на Дунае.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Baza: задержан снимавший здание Минобороны в Москве после атаки БПЛА
- На Украине заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае
- Shot: ВСУ за час выпустили более 20 снарядов по Белгородской области
- Центробанк заявил о росте финансовых пирамид под видом онлайн-игр
- Дрон вертолетного типа упал на кладбище ЗелАО
- Марочко: ВСУ усилили удары по Сватово и его окрестностям
- Sky News: Главная ошибка Байдена — недооценка России как ядерной державы
- Минобороны России: пресечена попытка террористической атаки 17 БПЛА на Крым
- Следы взрывчатки нашли в следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе для перевозки зерна
- Мишустин прибыл с визитом во Владивосток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru