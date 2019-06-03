СМИ сообщили о бегстве Яценюка с Украины
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк уехал из страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинское издание Elise Journal. Отмечается, что бывший глава правительства сбежал с Украины вместе со своей семьей.
По данным издания, две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату, передает Ura.ru.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН рассказал, почему Рада выступила против отставки нынешнего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СМИ сообщили о бегстве Яценюка с Украины
- Даже 25 чашек кофе в день не способно нарушить работу сердца
- Генпрокуратура требует изъять у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей
- В «китовую тюрьму» начали водить детей на экскурсии
- При взрывах на заводе Дзержинска пострадали 116 человек