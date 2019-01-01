Рада не даст сделать себя «придатком» Зеленского. Эксперт о непринятой отставке Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после голосования в Верховной Раде за его отставку, которую не поддержали депутаты, заявил, что его решение уйти в отставку не было эмоциональным.

Как пояснил политик, он никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность. Гройсман отметил необоснованную критику правительства депутатами во время своих выступлений перед голосованием, но подчеркнул, что уважает решение Верховной рады.

Ранее украинский парламент отказался принять отставку Гройсмана. Решение об отставке поддержали лишь 97 парламентариев.

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН пояснил, почему Рада так отреагировала на логичную, казалось бы, отставку.

«Рада действовала в рамках Конституции. Согласно закону, при парламентско-президентской форме правления правительство слагает полномочия перед новоизбранным парламентом, а не президентом. А именно этого хотел Зеленский. В день инаугурации Рада была подавлена, деморализована, потом очнулась и начала действовать. Ясно, что Рада не даст сделать себя "придатком" президента», – предположил политолог.

Как добавил Вадим Карасев, позиция против отставки Гройсмана - это попытка доказать главе украинского государства Владимира Зеленскому, что Раду не получится «нагибать» в угоду его амбициям.

«Президенту Украины далее придется подавать кандидатуры на пост министра обороны и министра иностранных дел. Для этого понадобится, чтобы Рада проголосовала за отставку Степана Полтарака и Павла Климкина, которые являются людьми Петра Порошенко. И если за отставку парламентарии могут проголосовать, то за новых кандидатов может и не отдать свои голоса. Борьба продолжается, многих депутатов, как мне кажется, не оставляет надежды не дать произойти досрочным выборам в Раду, дотянуть до октября до обозначенного срока», - озвучил в эфире НСН свою позицию Вадим Карасев.