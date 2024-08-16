СМИ: Склад крупнейшего немецкого производителя стали горит более 30 часов
В Германии, неподалеку от города Фельклинген в земле Саар, уже более 30 часов продолжается пожар на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp, сообщает Bild.
По данным издания, пожар вспыхнул в четверг в 5 утра по местному времени и до сих пор не потушен. На месте работают более 200 сотрудников спасательных и пожарных служб. Дым от пожара уже достиг Саарбрюккена, расположенного в 15 километрах от места происшествия.
Очевидцы сообщают, что пожар начался на площадке перед складом, предположительно из-за возгорания поддона. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил все здание.
ThyssenKrupp AG — один из ведущих промышленных концернов Германии и крупнейший мировой производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. По состоянию на 30 июня в компании работает 97 860 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru