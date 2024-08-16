СМИ: Склад крупнейшего немецкого производителя стали горит более 30 часов

В Германии, неподалеку от города Фельклинген в земле Саар, уже более 30 часов продолжается пожар на складе крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp, сообщает Bild.

По данным издания, пожар вспыхнул в четверг в 5 утра по местному времени и до сих пор не потушен. На месте работают более 200 сотрудников спасательных и пожарных служб. Дым от пожара уже достиг Саарбрюккена, расположенного в 15 километрах от места происшествия.