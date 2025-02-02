СМИ: Скандал с Умеровым подорвёт доверие и военные поставки Украине

Издание пишет, что Украина сталкивается с новым институциональным кризисом. В критический момент, учитывая наступление российской армии и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность на Украине может поставить под угрозу военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров.

Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении властью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

