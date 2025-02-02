СМИ: Скандал с Умеровым подорвёт доверие и военные поставки Украине
Коррупционный скандал, связанный с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, может подорвать доверие Запада и поставить под угрозу поток военной помощи Киеву, сообщает L'AntiDiplomatico.
Издание пишет, что Украина сталкивается с новым институциональным кризисом. В критический момент, учитывая наступление российской армии и вероятность развала фронта, внутренняя нестабильность на Украине может поставить под угрозу военные поставки, а также остаточный авторитет Украины в глазах ее международных партнеров.
Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении властью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru