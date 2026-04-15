Си Цзиньпин: Россия и Китай должны доверять друг другу
России и Китаю следует доверять друг другу. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Центральное телевидение Китая.
«Обе стороны должны доверять друг другу, оказывать взаимную поддержку и стремиться к общему развитию», - указал лидер Китая.
Также Си Цзиньпин отметил, что оба государства должны приложить все усилия для реализации договоренностей, достигнутых между председателем КНР и российским лидером Владимиром Путиным.
Кроме того, политик указал, что Пекину и Москве необходимо решительно защищать свои законные интересы с помощью более тесного и эффективного стратегического сотрудничества.
Ранее Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в Китай, пишет 360.ru.
