Главу Минобороны Украины Умерова заподозрили в злоупотреблении властью

24 января Умеров заявил, что внес в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. По его словам, причиной стало неудовлетворительное обеспечение украинской армии.

Безрукова возглавила агентство оборонных закупок в январе 2023 года на фоне коррупционных скандалов, а Клименков был назначен заместителем министра в октябре того же года, передает «Радиоточка НСН».

