Главу Минобороны Украины Умерова заподозрили в злоупотреблении властью
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении властью. Об этом сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).
По данным ЦПК, расследование связано с решением министра не продлевать контракт с главой агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также увольнением двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря. В организации считают эти действия незаконными и призвали НАБУ тщательно проверить их последствия.
24 января Умеров заявил, что внес в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. По его словам, причиной стало неудовлетворительное обеспечение украинской армии.
Безрукова возглавила агентство оборонных закупок в январе 2023 года на фоне коррупционных скандалов, а Клименков был назначен заместителем министра в октябре того же года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России выявили новую мошенническую схему с переводами денег от украинцев
- Путин и Лула да Силва обсудили украинский конфликт и сотрудничество в БРИКС
- Главу Минобороны Украины Умерова заподозрили в злоупотреблении властью
- В Ростове-на-Дону арестовали 11 подозреваемых в похищении военных
- В Балашихе на балконе взорвался газовый баллон
- Прокуратура потребовала пересмотреть приговор певцу Шарлоту
- Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о кинопробах в колонии
- Словацкая оппозиция обвинила противников санкций против России в госизмене
- Актриса Лужина пожаловалась на боли в сердце из-за мошенников
- Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru