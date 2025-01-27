Главу Минобороны Украины Умерова заподозрили в злоупотреблении властью

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении властью. Об этом сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

По данным ЦПК, расследование связано с решением министра не продлевать контракт с главой агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также увольнением двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря. В организации считают эти действия незаконными и призвали НАБУ тщательно проверить их последствия.

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24 января Умеров заявил, что внес в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. По его словам, причиной стало неудовлетворительное обеспечение украинской армии.

Безрукова возглавила агентство оборонных закупок в январе 2023 года на фоне коррупционных скандалов, а Клименков был назначен заместителем министра в октябре того же года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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