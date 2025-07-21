СБУ провела обыски в антикоррупционных органах Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в ходе которых были изъяты материалы, касающиеся расследований в отношении окружения президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его информации, СБУ получила доступ к оперативным данным, включая сведения о негласных следственных действиях, материалах спецопераций и наблюдениях за приближенными президента. Изъятые документы, по его словам, могли стать основой для будущих уголовных дел.