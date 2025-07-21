СБУ провела обыски в антикоррупционных органах Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), в ходе которых были изъяты материалы, касающиеся расследований в отношении окружения президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его информации, СБУ получила доступ к оперативным данным, включая сведения о негласных следственных действиях, материалах спецопераций и наблюдениях за приближенными президента. Изъятые документы, по его словам, могли стать основой для будущих уголовных дел.
В НАБУ подтвердили факт обысков, отметив, что они проводились без судебного постановления. В ходе операции был задержан один из руководителей ведомства Руслан Магамедрасулов. В САП также сообщили о доступе СБУ к конфиденциальной информации, включая данные о спецоперациях.
При этом в СБУ опровергли получение полного доступа к оперативным материалам антикоррупционных органов. Обыски прошли в отсутствие главы НАБУ, который, по данным источников Дубинского, находится в Лондоне и обсуждает меры защиты от давления со стороны украинских властей, передает «Радиоточка НСН».
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