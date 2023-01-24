СМИ: Шольц решил отправить Украине танки Leopard
Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6, сообщает Spiegel.
Ранее правительство Германии получило заявку Польши на поставки танков Leopard 2 на Украину, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал немецкие власти как можно быстрее ответить на данный запрос.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Германией находятся в «достаточно низкой точке». По его словам, возможные поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для этих отношений.
Норвегия также рассматривает поставку Украине танков Leopard 2, пишет Dagens Naeringsliv.
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