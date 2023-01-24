СМИ: Шольц решил отправить Украине танки Leopard

Белгородский губернатор сообщил о гибели 25 человек с начала обстрелов СМИ сообщили о решении канцлера ФРГ Шольца отправить Украине танки Leopard Глава МАГАТЭ настаивает на зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Анголу Секретные материалы найдены в доме экс-вице-президента США Пенса