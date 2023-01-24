СМИ: Шольц решил отправить Украине танки Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6, сообщает Spiegel.

Ранее правительство Германии получило заявку Польши на поставки танков Leopard 2 на Украину, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал немецкие власти как можно быстрее ответить на данный запрос.

«Бронетанковый Рамштайн»: Запад усиливает военную поддержку Зеленского, но спорит о танках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Германией находятся в «достаточно низкой точке». По его словам, возможные поставки танков Украине не сулят ничего хорошего для этих отношений.

Норвегия также рассматривает поставку Украине танков Leopard 2, пишет Dagens Naeringsliv.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШольцГерманияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры