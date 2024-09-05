СМИ: Шольц и Зеленский проведут личную встречу в Германии в пятницу

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский планируют провести личную встречу в пятницу во Франкфурте, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По данным агентства, встреча пройдет на фоне встречи стран, оказывающих военную помощь Украине, включая США, которые соберутся на американской авиабазе в Германии для координации своей поддержки Киева.

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В июле Шольц отклонил призыв Зеленского к западным странам сбивать ракеты и беспилотники над Украиной с использованием собственного оружия.

По его мнению, «такие шаги не рассматриваются, даже США очень четко это понимают», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / TASS
ТЕГИ:ФРГШольцУкраинаГерманияВстречаВладимир Зеленский

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