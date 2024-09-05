СМИ: Шольц и Зеленский проведут личную встречу в Германии в пятницу
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский планируют провести личную встречу в пятницу во Франкфурте, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
По данным агентства, встреча пройдет на фоне встречи стран, оказывающих военную помощь Украине, включая США, которые соберутся на американской авиабазе в Германии для координации своей поддержки Киева.
В июле Шольц отклонил призыв Зеленского к западным странам сбивать ракеты и беспилотники над Украиной с использованием собственного оружия.
По его мнению, «такие шаги не рассматриваются, даже США очень четко это понимают», передает «Радиоточка НСН».
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