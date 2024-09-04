Шольц пообещал передать Украине еще 17 ЗРК IRIS-T

Германия передаст Украине ещё 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Как сообщает телеканал NTV, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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В ходе посещения базы бундесвера в Тодендорфе он уточнил, что это восемь систем IRIS-T SLM и девять - IRIS-T SLS.

Шольц уточнил, что в 2024 году Киеву передадут по две системы каждого типа, а остальные будут поставлены в 2025 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью закрыть небо над страной позволит парк из 25 систем ПВО Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Spiegel
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