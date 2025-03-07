СМИ: SES, Hisdesat и Viasat ведут переговоры о предоставлении связи Украине

Три спутниковых оператора, SES (Люксембург), Hisdesat (Испания) и Viasat (США), ведут переговоры с властями ЕС и европейскими органами по обеспечению Украины спутниковыми ресурсами связи на фоне возможного ухода Starlink с украинского рынка, сообщает Financial Times со ссылкой на компании.

В случае прекращения работы Starlink, французский оператор Eutelsat предложил поставку 40 тысяч терминалов для замещения услуги.