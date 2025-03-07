СМИ: SES, Hisdesat и Viasat ведут переговоры о предоставлении связи Украине

Три спутниковых оператора, SES (Люксембург), Hisdesat (Испания) и Viasat (США), ведут переговоры с властями ЕС и европейскими органами по обеспечению Украины спутниковыми ресурсами связи на фоне возможного ухода Starlink с украинского рынка, сообщает Financial Times со ссылкой на компании.

В случае прекращения работы Starlink, французский оператор Eutelsat предложил поставку 40 тысяч терминалов для замещения услуги.

СМИ: Французский оператор Eutelsat готов заменит Starlink на Украине

Представители SES, Hisdesat и Viasat подтвердили, что обсуждают с правительствами и институтами ЕС возможные способы предоставления альтернативных спутниковых услуг для Украины.

Однако, как отметил Люк Серра, директор по исследованиям консалтинговой компании AnalysysMason, на данный момент нет альтернатив, которые могли бы полностью заменить Starlink, даже при объединении усилий всех спутниковых операторов ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nkau.gov.ua
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