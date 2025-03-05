СМИ: Французский оператор Eutelsat готов заменит Starlink на Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat заявил о готовности предоставить Украине дополнительный доступ в интернет, если американский бизнесмен Илон Маск решит отключить сервис Starlink. Об этом сообщает Reuters.

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Представитель Eutelsat рассказал агентству, что компания, у которой имеются подходящие геостационарные спутники, в настоящее время обсуждает с ЕС свой возможный вклад в усиление Украины.

«Мы активно сотрудничаем с европейскими институтами и деловыми партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных пользовательских терминалов для критически важных миссий и инфраструктуры», — заявил собеседник Reuters.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что единственным спонсором использования спутниковой связи Starlink на Украине является Польша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:УкраинаИлон МаскМобильная СвязьИнтернетФранция

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