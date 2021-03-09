СМИ: СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) допросили лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

На Украине ввели санкции против Медведчука

В рамках какого уголовного дела был проведен допрос, не уточняется. По данным издания, Медведчука допросили по уголовному производству о государственной измене.

Ранее портал «Цензор.НЕТ» опубликовал запись телефонной беседы о поставках электроэнергии в Крым, якобы состоявшейся между Медведчуком и экс-представителем президента РФ по Украине Владиславом Сурковым. Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что запись добавят к делу о финансировании терроризма, по которому были введены санкции против Медведчука.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Виктор Медведчук // Википедия
ТЕГИ:ГосизменаСБУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры