СМИ: СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене
Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) допросили лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
В рамках какого уголовного дела был проведен допрос, не уточняется. По данным издания, Медведчука допросили по уголовному производству о государственной измене.
Ранее портал «Цензор.НЕТ» опубликовал запись телефонной беседы о поставках электроэнергии в Крым, якобы состоявшейся между Медведчуком и экс-представителем президента РФ по Украине Владиславом Сурковым. Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что запись добавят к делу о финансировании терроризма, по которому были введены санкции против Медведчука.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru