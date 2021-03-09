СМИ: СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене

В рамках какого уголовного дела был проведен допрос, не уточняется. По данным издания, Медведчука допросили по уголовному производству о государственной измене.

Ранее портал «Цензор.НЕТ» опубликовал запись телефонной беседы о поставках электроэнергии в Крым, якобы состоявшейся между Медведчуком и экс-представителем президента РФ по Украине Владиславом Сурковым. Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что запись добавят к делу о финансировании терроризма, по которому были введены санкции против Медведчука.

