СМИ: С Украины во Францию в прошлом году тайно вывезли иконы VI века

С Украины во Францию в прошлом году были тайно вывезены по меньше мере 16 древних икон, часть из которых сейчас выставлена в Лувре. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Уточняется, что их вывезли в мае. Они хранились в музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Страну они покинули в сопровождении военных в специальных контейнерах через Польшу и Германию.

Пять икон VI века сейчас участвуют в выставке, их можно будет посмотреть до 29 января в Лувре, уточняет издание.

Ранее МВД Грузии завело дело после осквернения иконы с изображением Сталина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay
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