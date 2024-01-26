СМИ: С Украины во Францию в прошлом году тайно вывезли иконы VI века
С Украины во Францию в прошлом году были тайно вывезены по меньше мере 16 древних икон, часть из которых сейчас выставлена в Лувре. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Уточняется, что их вывезли в мае. Они хранились в музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Страну они покинули в сопровождении военных в специальных контейнерах через Польшу и Германию.
Пять икон VI века сейчас участвуют в выставке, их можно будет посмотреть до 29 января в Лувре, уточняет издание.
Ранее МВД Грузии завело дело после осквернения иконы с изображением Сталина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автоэксперт объяснил, за что опытные водители не любят китайский автопром
- МИД: Участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства
- Расклейщики рекламы о продаже наркотиков задержаны в метро Москвы
- Короля Великобритании Карла III опять госпитализировали
- Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
- Мариинка отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Бетховена
- СМИ: Шоумен Гудков отказался от концертов в России до конца лета
- Собчак назвала безумием грозящий Блиновской срок
- Глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине
- СМИ: С Украины во Францию в прошлом году тайно вывезли иконы VI века
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru