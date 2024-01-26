СМИ: С Украины во Францию в прошлом году тайно вывезли иконы VI века

Уточняется, что их вывезли в мае. Они хранились в музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Страну они покинули в сопровождении военных в специальных контейнерах через Польшу и Германию.

Пять икон VI века сейчас участвуют в выставке, их можно будет посмотреть до 29 января в Лувре, уточняет издание.

Ранее МВД Грузии завело дело после осквернения иконы с изображением Сталина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

