Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня

Икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января. До этого образ находился в помещении с климат-контролем в научно-реставрационном центра имени Грабаря.

Святыня пробудет в храме Христа Спасителя до дня Троицы 23 июня. После этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

Министерство культуры России в июле прошлого года передало «Троицу» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, напоминает «Радиоточка НСН».

