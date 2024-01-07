Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня
7 января 202416:59
Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в кафедральном храме Христа Спасителя до 23 июня 2024 года, пишет ТАСС.
Икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января. До этого образ находился в помещении с климат-контролем в научно-реставрационном центра имени Грабаря.
Святыня пробудет в храме Христа Спасителя до дня Троицы 23 июня. После этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.
Министерство культуры России в июле прошлого года передало «Троицу» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru