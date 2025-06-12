СМИ: Россия заняла рекордный объем территорий на Украине за май
В мае российские силы взяли под контроль больше населенных пунктов в зоне конфликта на Украине, чем почти в любой другой месяц с начала боевых действий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минобороны и оценки военных экспертов.
По данным издания, российская армия заявила о занятии десятков населенных пунктов в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Среди них — Новополь, Вольное Поле, Шевченко Первое, Котляровка, Ступочки и другие в ДНР, а также ряд сел на севере Украины, в том числе близ границы с Курской областью.
Журнал подчеркивает, что масштаб продвижения российских войск свидетельствует о стагнации на дипломатическом треке и росте вероятности того, что итоги конфликта будут определяться на поле боя, а не за столом переговоров.
Наиболее напряженной ситуацией, по словам источников WSJ, остаются районы Покровска и Константиновки, а также участки в Сумской области. Один из украинских военнослужащих заявил газете, что артиллерийские и пехотные атаки в Покровске происходят круглосуточно, а Константиновка, по его словам, «быстро превращается в линию фронта», передает «Радиоточка НСН».
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