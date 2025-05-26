СМИ: Россия против переговоров с Украиной в Ватикане из-за позиций НАТО и ЕС

Россия рассматривает страны Ближнего Востока — Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман — в качестве возможных площадок для прямых переговоров с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три российских источника.

По данным собеседников агентства, Москва исключает Ватикан из числа приемлемых вариантов, считая его неподходящей площадкой для урегулирования конфликта. Среди аргументов — расположение в стране-члене НАТО и Евросоюза, а также ограничения, накладываемые на российских чиновников из-за западных санкций. Один из источников отметил, что многие представители российских властей даже не смогут попасть в Италию.

Трамп не выйдет из переговоров по Украине из-за статуса миротворца

Идея использовать Ватикан в качестве места для диалога, по данным Reuters, была озвучена президентом США Дональдом Трампом после его телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая. Позднее премьер-министр Италии Джорджа Мелони после беседы с понтификом Львом XIV сообщила о готовности Святого Престола принять стороны конфликта.

Российская сторона, однако, не разделяет этот подход. Как заявил источник агентства, Ватикан не воспринимается в Москве как площадка, способная содействовать разрешению конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
ТЕГИ:ВатиканПереговорыУкраинаРоссия

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