Трамп не выйдет из переговоров по Украине из-за статуса миротворца

Американский лидер Дональд Трамп намерен закрепить статус миротворца за собой, поэтому он не намерен покидать переговорный процесс по Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью NEWS.ru.

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Он добавил, что заявления Белого дома о том, что Вашингтон может выйти из переговоров, — не более, чем инструмент давления на украинское лобби и европейских политиков.

Договоренностей по Украине Трамп стремится добиться до конца августа 2025 года, то есть до завершения вторых 100 дней его президентского срока, отметил Дудаков, добавив, что это даст возможность Трампу укрепить позиции и на международной политической арене, и внутри своей страны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что критические высказывания Трампа в адрес президента России Владимира Путина вызваны «эмоциональной перегрузкой». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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