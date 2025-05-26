Трамп не выйдет из переговоров по Украине из-за статуса миротворца

Он добавил, что заявления Белого дома о том, что Вашингтон может выйти из переговоров, — не более, чем инструмент давления на украинское лобби и европейских политиков.

Договоренностей по Украине Трамп стремится добиться до конца августа 2025 года, то есть до завершения вторых 100 дней его президентского срока, отметил Дудаков, добавив, что это даст возможность Трампу укрепить позиции и на международной политической арене, и внутри своей страны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что критические высказывания Трампа в адрес президента России Владимира Путина вызваны «эмоциональной перегрузкой». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

