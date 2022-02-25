СМИ: Российской разведке поручено помешать бегству с Украины Турчинова
Российским разведчикам дан приказ помешать бегству экс-председателя Верховной рады Александра Турчинова из Украины. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
По его данным, Турчинова собираются показательно судить за военные преступления и развязывание войны на востоке страны.
Следственный комитет РФ ранее назвал 85 лиц из Вооруженных сил и других структур Украины, которые отдавали и выполняли приказы о применении запрещенных средств ведения войны в Донецкой и Луганской народных республиках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru