СМИ: В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext

Ранее собравшиеся перед зданием мэрии Парижа демонстранты стучали ложками по кастрюлям в знак протеста против речи президента Эммануэля Макрона о пенсионной реформе. Митингующие собрались у здания мэрии после призывов левых партий. По мнению собравшихся, диалог с властью больше невозможен.

До этого Макрон сообщил, что закон о пенсионной реформе вступит в силу осенью 2023 года. Он выразил сожаление, что власть и общество не смогли найти компромисс по этому вопросу, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

