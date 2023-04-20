СМИ: В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext

В Париже железнодорожники и профсоюзные деятели, протестующие против пенсионной реформы, заняли здание биржи Euronext, передает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что более сотни манифестантов проникли в здание и устроили там акцию протеста. Они растянули плакат «Нет пенсионной реформе» и призывали отправить президента страны Макрона в отставку.

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Ранее собравшиеся перед зданием мэрии Парижа демонстранты стучали ложками по кастрюлям в знак протеста против речи президента Эммануэля Макрона о пенсионной реформе. Митингующие собрались у здания мэрии после призывов левых партий. По мнению собравшихся, диалог с властью больше невозможен.

До этого Макрон сообщил, что закон о пенсионной реформе вступит в силу осенью 2023 года. Он выразил сожаление, что власть и общество не смогли найти компромисс по этому вопросу, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:МакронПротестыФранция

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