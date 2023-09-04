СМИ: Резников будет отправлен в отставку во вторник
4 сентября 202315:13
Министр обороны Украины Алексей Резников будет отправлен в отставку 5 сентября, сообщают местные СМИ.
В этот же день Верховная рада проголосует за увольнение главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который считается сменщиком Резникова.
После голосования Умеров должен будет встретиться в фракцией партии, отмечают медиа.
Ранее днем политолог Светов объяснил отставку министра обороны Украины Резникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru