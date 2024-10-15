СМИ: Пытавшуюся повесить флаг РФ в Одессе женщину отправили под домашний арест
15 октября 202403:32
В Одессе задержанная за попытку повесить флаг России на месте демонтированного памятника Екатерине II Елена Чесакова находится под домашним арестом, сообщает RT.
Об этом заявила мать женщины. Чесакова находится с сыном и дочерью. Ее мать отметила, что многие на Украине думают как Чесакова, но молчат.
Ранее задержанная заявила, что она поддерживает президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru