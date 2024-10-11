Прохожие в Одессе вызвали полицию из-за певшего на русском музыканта
Случайные прохожие в Одессе вызвали сотрудников полиции из-за уличного певца, который исполнял песню на русском языке. Как сообщают украинские СМИ, случилось это на знаменитой Дерибасовской улице, популярной среди туристов и одесситов.
Отмечается, что с пожилым уличным музыкантом с гитарой в белом кителе и фуражке была проведена профилактическая беседа, другие подробности неизвестны. Летом 2022 года на Украине был принят закон о запрете русскоязычной музыки в СМИ, а также в общественных местах. Кроме того, с 2023 года в стране действует запрет на издательство и распространение книг авторства граждан России.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале нынешнего октября в Верховную раду внесен законопроект, который предлагает запретить использование русского языка во всех школах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%
- Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди
- Инфекционист Пшеничная: прививаться можно спустя неделю-две после выздоровления
- Канада предоставит Украине кредит на $290,5 млн
- Дочь Успенской вышла на связь после пропажи и возвращения в Россию
- Словакия больше не будет более помогать Украине вооружением
- Орбан обвинил ЕС в попытке сместить венгерское правительство
- ВСУ нанесли удар по усадьбе князей Барятинских в Курской области
- РФ заявила протест Японии в связи учениями с США
- Кенгуренок Крош вернулся в вольер к родителям после карантина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru