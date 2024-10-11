Прохожие в Одессе вызвали полицию из-за певшего на русском музыканта

Случайные прохожие в Одессе вызвали сотрудников полиции из-за уличного певца, который исполнял песню на русском языке. Как сообщают украинские СМИ, случилось это на знаменитой Дерибасовской улице, популярной среди туристов и одесситов.

Отмечается, что с пожилым уличным музыкантом с гитарой в белом кителе и фуражке была проведена профилактическая беседа, другие подробности неизвестны. Летом 2022 года на Украине был принят закон о запрете русскоязычной музыки в СМИ, а также в общественных местах. Кроме того, с 2023 года в стране действует запрет на издательство и распространение книг авторства граждан России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале нынешнего октября в Верховную раду внесен законопроект, который предлагает запретить использование русского языка во всех школах.

