СМИ: Правительство ФРГ подвергается давлению внутри страны из-за поддержки ВСУ

Правительство Германии сталкивается с нарастающим внутренним давлением, требующим сократить поддержку Украины и сосредоточиться на переговорах о прекращении конфликта с Россией, сообщает The New York Times.

По данным газеты, коалиционное правительство под руководством Олафа Шольца теряет популярность на фоне предстоящих парламентских выборов в сентябре, на которых ожидается успех крайне левых и крайне правых партий, выступающих за прекращение военной помощи Киеву.

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На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине из-за изменений в бюджетном планировании.

Несмотря на это, канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оставаться крупнейшим европейским партнером Украины в вопросе поддержки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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