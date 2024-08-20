Россия потребовала от Германии поделиться данными о деле «Северных потоков»
Германия обязана предоставить Совету Безопасности ООН данные о расследовании теракта на «Северных потоках». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
По его словам, это ее долг, и Россия ожидает, что информация будет представлена в ближайшее время.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что те, кто поддерживал строительство «Северных потоков», должны «извиниться и замолчать».
Это вызвало шок среди немецких чиновников, но они решили проигнорировать это заявление, отмечает «Свободная пресса» со ссылкой на WSJ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru