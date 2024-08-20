Россия потребовала от Германии поделиться данными о деле «Северных потоков»

Германия обязана предоставить Совету Безопасности ООН данные о расследовании теракта на «Северных потоках». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

По его словам, это ее долг, и Россия ожидает, что информация будет представлена в ближайшее время.