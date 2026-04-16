Названо имя нового главы Пентагона после возможной отставки Хегсета
Главу Пентагона Пита Хегсета С«рано или поздно отправят в отставку». Об этом сайту aif.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа возложит вину за провальную кампанию в Иране именно на Хегсета.
Эксперт считает, что в случае отставки новым главой американского Минобороны может стать Дэн Дрисколл, не относящийся с большим пиететом к иранской военной кампании.
«Сейчас большой конфликт идёт внутри Пентагона между Питом Хегсетом и Дэном Дрисколлом... Если мы увидим отставку Хегсета, его скорее всего заменят на Дрисколла», — заключил Дудаков.
Ранее в западной прессе появилась информация, что в американский Конгресс внесут резолюцию об импичменте Хегсета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Дорогое удовольствие»: Что мешает россиянам зимовать на дачах
- От анархии к нормам: Как не нарушить закон при строительстве дачи в Подмосковье
- Россиянам назвали причины для уменьшения пособия по временной нетрудоспособности
- Экс-министр экономики объяснил, почему крепкий рубль обернется «потерями»
- На хлеб намазывать? Зачем Ирану полтонны обогащенного до 60% урана
- Песков: Россия допускала, что США не продлят лицензии на закупку нефти
- «Малиновое дерево»: Садоводам объяснили, как не купить фейковые саженцы
- Аль Бано заявил, что с радостью примет российский паспорт
- Станет символом: Зачем Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму