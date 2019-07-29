СМИ: Порошенко покинул Украину с семьёй, но без охраны
Экс-президент Украины Пётр Порошенко покинул страну с семьёй. Как сообщает интернет-издание «Украинская правда», бывший лидер предварительно подписал отказ от охраны, которая ему гарантируется конституцией страны пожизненно.
Отмечается, что члены семьи Порошенко направились в Стамбул, часть из них вылетела ещё на прошлой неделе.
Напомним, на прошлой неделе несколько неизвестных напали на Петра Порошенко в тот момент, когда бывший президент Украины выходил из здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда явился на допрос. Атаку отбила полиция.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Власти Москвы согласовали акцию в поддержку кандидатов в Мосгордуму
- США заявили о желании расширить диалог с Россией по нераспространению оружия
- Киев исключил Медведчука из переговоров по Донбассу
- Росстат зафиксировал рост бедности в стране
- МЧС РФ не послушалось красноярского губернатора - Сибирь тушить надо