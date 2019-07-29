СМИ: Порошенко покинул Украину с семьёй, но без охраны

Экс-президент Украины Пётр Порошенко покинул страну с семьёй. Как сообщает интернет-издание «Украинская правда», бывший лидер предварительно подписал отказ от охраны, которая ему гарантируется конституцией страны пожизненно.

Отмечается, что члены семьи Порошенко направились в Стамбул, часть из них вылетела ещё на прошлой неделе.