СМИ: Порошенко покинул Украину с семьёй, но без охраны

Экс-президент Украины Пётр Порошенко покинул страну с семьёй. Как сообщает интернет-издание «Украинская правда», бывший лидер предварительно подписал отказ от охраны, которая ему гарантируется конституцией страны пожизненно.

Отмечается, что члены семьи Порошенко направились в Стамбул, часть из них вылетела ещё на прошлой неделе.

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Напомним, на прошлой неделе несколько неизвестных напали на Петра Порошенко в тот момент, когда бывший президент Украины выходил из здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда явился на допрос. Атаку отбила полиция.

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ФОТО: flickr.com // Юрий Кракатец
ТЕГИ:Пётр ПорошенкоУкраина

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