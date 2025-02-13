СМИ: Порошенко могут задержать за госизмену
Экс-лидер Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) может быть задержан по обвинению в госизмене, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание УНИАН.
По данным СМИ, вечером 12 февраля под домом Порошенко дежурили сотрудники силовых ведомств.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Порошенко санкции. В свою очередь бывший президент Украины обвинил нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru