СМИ: Порошенко могут задержать за госизмену

Экс-лидер Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) может быть задержан по обвинению в госизмене, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание УНИАН.

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По данным СМИ, вечером 12 февраля под домом Порошенко дежурили сотрудники силовых ведомств.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Порошенко санкции. В свою очередь бывший президент Украины обвинил нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент УкраиныУкраинаГосизменаПетр Порошенко

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