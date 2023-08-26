СМИ: погиб боец «Вагнера», которого Пригожин оставил защищать Артемовск

По информации СМИ, боец с позывным «Бибер» погиб несколько недель назад в бою под Артемовском (Бахмутом). Военнослужащих был командиром штурмового отделения группы «Вагнера», имел внутренние награды, такие как «Окопный крест» и медаль «За участие в Бахмутской мясорубке». Grey Zone сообщает, что «Бибер» прошел войну в Чечне и принимал непосредственное участие в штурме Грозного.

Боец стал известен благодаря видео, опубликованному 25 мая этого года. На кадрах Пригожин стоит на фоне разрушенного Артемовска с двумя «вагнерами» и говорит, что оставляет в помощь российской армии двух военных – «Бибера» и «Долика». Бойцы группы тогда стали звездами интернета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

