Британская разведка предположила, что Евгений Пригожин погиб

В ведомстве указали, что однозначные доказательства присутствия бизнесмена на борту самолёта отсутствуют, также отмечается, что Пригожин всегда принимал «исключительные меры безопасности».

«Однако имеется высокая вероятность, что он действительно мёртв», - резюмировали в британском Минобороны, отметив, что гибель Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее действие на ЧВК «Вагнер».

Ранее в Wall Street Journal заявили, что американская разведка считает, что Пригожин погиб в результате падения самолета в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».