Британская разведка предположила, что Евгений Пригожин погиб

Британские разведслужбы считают, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе. Об этом Минобороны Великобритании заявило в своих соцсетях.

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В ведомстве указали, что однозначные доказательства присутствия бизнесмена на борту самолёта отсутствуют, также отмечается, что Пригожин всегда принимал «исключительные меры безопасности».

«Однако имеется высокая вероятность, что он действительно мёртв», - резюмировали в британском Минобороны, отметив, что гибель Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее действие на ЧВК «Вагнер».

Ранее в Wall Street Journal заявили, что американская разведка считает, что Пригожин погиб в результате падения самолета в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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