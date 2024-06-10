СМИ: под Харьковом ликвидировали лидера «Добровольческого движения ОУН»
Лидер организации «Добровольческое движение ОУН» (признана в РФ экстремистской и запрещена) Николай Кохановский был ликвидирован во время боев за Волчанск, сообщает украинское издание «Страна».
Кохановский был известным деятелем украинского националистического движения. Он регулярно принимал участие в мероприятиях националистов и был замешан в ряде инцидентов.
В 2016 году его группировка организовала атаки на филиалы российских банков в Киеве и атаковала офис украинского предпринимателя Рината Ахметова камнями.
Помимо этого того, он привлек внимание своим участием в протестах против Минских соглашений в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru