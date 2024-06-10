СМИ: под Харьковом ликвидировали лидера «Добровольческого движения ОУН»

Лидер организации «Добровольческое движение ОУН» (признана в РФ экстремистской и запрещена) Николай Кохановский был ликвидирован во время боев за Волчанск, сообщает украинское издание «Страна».

Кохановский был известным деятелем украинского националистического движения. Он регулярно принимал участие в мероприятиях националистов и был замешан в ряде инцидентов.