МВД РФ: Украинский националист Ярослав Хунка объявлен в розыск
Ветеран СС Ярослав Хунка (Гунько), которому аплодировали в парламенте Канады, объявлен розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России.
«Хунька Ярослав, 13.04.1925 года рождения, место рождения - село Ульмани, Польша», - указано в карточке.
Отмечается, что бывший эсэсовец разыскивается «по статье УК РФ».
Ранее Следственный комитет РФ заочно обвинил Хунку, служившего в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина» в геноциде мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru