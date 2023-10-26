МВД РФ: Украинский националист Ярослав Хунка объявлен в розыск

Ветеран СС Ярослав Хунка (Гунько), которому аплодировали в парламенте Канады, объявлен розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России.

Бывший эсэсовец Хунка решил уехать из Канады после скандала в парламенте

«Хунька Ярослав, 13.04.1925 года рождения, место рождения - село Ульмани, Польша», - указано в карточке.

Отмечается, что бывший эсэсовец разыскивается «по статье УК РФ».

Ранее Следственный комитет РФ заочно обвинил Хунку, служившего в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина» в геноциде мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Скриншот видео
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