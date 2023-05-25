СМИ: наемника из Швеции нашли мертвым в Киеве

По данным газеты, Нюстрем отправился на Украину в прошлом году и подписал контракт. Летом этого года он собирался поехать домой в отпуск.

Нюстрема обнаружили в квартире в Киеве без признаков жизни. Причину смерти пока не установили.

На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, сообщили ранее СМИ со ссылкой на источник в российских силовых органах. Отмечается, что иностранцев разместили в частных домах, которые забрали у местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

