СМИ: наемника из Швеции нашли мертвым в Киеве

Воевавший в составе украинской армии наемник из Швеции Даниэль Нюстрем найден мертвым в Киеве. Об этом пишет издание Aftonbladet.

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По данным газеты, Нюстрем отправился на Украину в прошлом году и подписал контракт. Летом этого года он собирался поехать домой в отпуск.

Нюстрема обнаружили в квартире в Киеве без признаков жизни. Причину смерти пока не установили.

На правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников, сообщили ранее СМИ со ссылкой на источник в российских силовых органах. Отмечается, что иностранцев разместили в частных домах, которые забрали у местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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