СМИ: На Украине создаются альянсы из-за риска смены власти
На Украине начали создаваться альянсы из-за риска скорой смены власти, сообщает «Страна.ua».
Также в стране планируются медиакампании. В оппозиционно настроенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому кругах «резко усилилась активность». В стране есть предчувствие смены власти.
Это связано с победой на выборах президента США Дональда Трампа и его словах о завершении конфликта, что означает назначение выборов главы государства и парламента на Украине.
Ранее стало известно, что президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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