СМИ: На Украине создаются альянсы из-за риска смены власти

На Украине начали создаваться альянсы из-за риска скорой смены власти, сообщает «Страна.ua».

Зеленский заявил, что на Украине не будет выборов в период военного положения

Также в стране планируются медиакампании. В оппозиционно настроенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому кругах «резко усилилась активность». В стране есть предчувствие смены власти.

Это связано с победой на выборах президента США Дональда Трампа и его словах о завершении конфликта, что означает назначение выборов главы государства и парламента на Украине.

Ранее стало известно, что президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийУкраина

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