СМИ: На Украине создаются альянсы из-за риска смены власти

Также в стране планируются медиакампании. В оппозиционно настроенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому кругах «резко усилилась активность». В стране есть предчувствие смены власти.

Это связано с победой на выборах президента США Дональда Трампа и его словах о завершении конфликта, что означает назначение выборов главы государства и парламента на Украине.

Ранее стало известно, что президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

