ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран Европы

Мера будет действовать до 5 июня 2023 года. Пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза с Украины не будут свободно продаваться в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

«Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны», - сообщили в Еврокомиссии.

В Брюсселе подчеркнули, что указанные страны обязались отменить односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции.

Польша намерена ввести новые ограничения на ввоз украинской продукции, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. Он уточнил, что республика запретит поставки мягких фруктов, передает «Радиоточка НСН».

