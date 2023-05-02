ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран Европы
Еврокомиссия ввела временный запрет на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, передает ТАСС со ссылкой на заявление Брюсселя.
Мера будет действовать до 5 июня 2023 года. Пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза с Украины не будут свободно продаваться в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.
«Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны», - сообщили в Еврокомиссии.
В Брюсселе подчеркнули, что указанные страны обязались отменить односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции.
Польша намерена ввести новые ограничения на ввоз украинской продукции, заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. Он уточнил, что республика запретит поставки мягких фруктов, передает «Радиоточка НСН».
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